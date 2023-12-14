انت الان تتابع خبر هيئة الاعلام تشكل غرفة مركزية لدعم المؤسسات الإعلامية خلال الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "دعا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، المؤسسات الإعلامية كافة إلى أن تمارس دورها الوطني في دعم التجربة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في البلاد".وقال المؤيد بحسب البيان: "قبل ساعات من الصمت الانتخابي الذي يبدأ الساعة السادسة من صباح غدٍ الجمعة أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية ستأخذ على عاتقها متابعة ورصد المؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت الخاص والعام".

وأكد أن "المؤسسات الإعلامية يقع على عاتقها مسؤولية وطنية واجتماعية في دعم العملية الانتخابية وتثقيف الناخبين بآلية الانتخاب وأماكن التصويت، محذراً من أي ترويج أو نشر يدعم قائمة أو مرشح بعينه خلال فترة الصمت الانتخابي والذي يعتبر خرقاً لقواعد البث الإعلامي".

كما أشار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات إلى أن "غرفة العمليات المركزية ستعمل على تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية في البلاد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات بما يتيح لهذه المؤسسات ممارسة عملها بحرية وانسيابية عالية".

