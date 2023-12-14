انت الان تتابع خبر انتخابات مجالس المحافظات.. عدد المرشحين والمقاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عدد المقاعد في كل مجلس محافظة هي 12 مقعدا

يضاف مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعدادها عن المليون

تقسيم المكونات:

4 مقاعد للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد في بغداد ونينوى والبصرة وكركوك



مقعدان لمكون الكرد الفيليين بمعدل مقعد واحد في كل من بغداد وواسط

مقعدان للصابئة المندائية في بغداد وميسان ومقعد واحد للأيزيدية وآخر للشبك في نينوى

