انت الان تتابع خبر وسط آمال خفض الفائدة.. أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2050 دولارا.



وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.