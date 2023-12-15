انت الان تتابع خبر المفوضية توجه دعوة إلى الناخبين تخص البطاقات البايومترية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفوضية تدعو الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية من مراكز التسجيل الى مراجعة المكاتب الانتخابية في محافظاتهم لغرض استلامها".

واضافت ان "الدعوة تشمل الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص لغاية 16/12/ 2023 والناخبين المشمولين بالتصويت العام لغاية 18/ 12/ 2023".



وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.