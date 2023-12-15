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تجمع في ساحة الصدرين رفضا لاجراء الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - تظاهرة هي الأولى من نوعها في النجف ضمت عدة شرائح اجتمعت للتضامن على مقاطعة الانتخابات التي وصفها متظاهرون بالفاسدة.

ويرى البعض ان العملية السياسية برمتها تحتاج إلى مراجعة وليس الملف الانتخابي فقط.


وبحسبِ مراقبين فان المقاطعةَ ستوثرُ سلبا على نسبِ المصوتين و لدى المترددين لتأكيدِ عزوفِهم عن الانتخابات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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