انت الان تتابع خبر تسجيل ضعف في حجم انفاق الموازنة.. وتخوفات من خفض الانتاج النفطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يصرف سوى عشرين بالمئة من موازنة العام الحالي، ويتوقع اطلاق باقي الموازنة في العشرة الاواخر من الشهر الجاري، تفاصيل كشفتها اللجنة المالية النيابية، التي بينت بان توجه الحكومة نحو عملات غير الدولار سيقلل الضغط على الطلب ويؤدي الى خفض سعره ويسهم بتثبيته ، اللجنة اشارت الى ان الدخول في العام الجديد لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، مبينة بانها بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالانفاق الخاص بالعام الجديد، وبحسب رئيس اللجنة فانه لن يكون هنالك توقف في الانفاق والصرف، على اعتبار أن الموازنة اقرت لثلاث سنوات لضمان استمرار الانفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر.



وفي شأن متصل وتحديدا التخوفات من خفض العراق لانتاجه النفطي وتأثير الامر على الموازنة ، قللت لجنة النفط والغاز النيابية من المخاوف التي تحدثت بشأن هذا القرار ، مؤكدة انه يصب في مصلحة الموازنة وليس العكس، ويصب ايضا في مصلحة دول الأوبك والدول المنتجة للنفط ومن بينها العراق، وان المحافظة على الاسعار الحالية افضل من زيادة الانتاج، وبالتالي انهيار الاسعار والوقوف عاجزين امام تمويل الموازنة العامة.