انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يصدر توجيهاً "هاماً" حول توزيع قطع الأراضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان

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منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتأليف فرق مشتركة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة، المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

15-كانون الأول-2023