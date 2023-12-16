السومرية تنشر نسب التصويت الخاص للمحافظات وفقا للتقرير "النصف يومي"

بغداد - ياسين صفوان - الكرخ: 36%

الرصافة: 27%

الديوانية: 48%

بابل: 42%

ميسان: 29%

كربلاء المقدسة: 41%

النجف الاشرف: 38%

المثنى: 49%

ذي قار: 46%

دهوك: 37%

نينوى: 43%

كركوك: 39%

السليمانية: 53%

الانبار: 41%

واسط 55 ‎%‎وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".

أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة".

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.