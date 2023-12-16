انت الان تتابع خبر المفوضية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 38% حتى الآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المفوضية ذكرت في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن"، لافتة الى ان "التصويت الخاص يسير بحرية ودون تدخل من أي جهة"، مشيرة الى انه "لا يوجد تمديد لوقت الاقتراع".

واضافت أنه "بعد أن تنتهي عملية التصويت ستتم إجراءات الفرز والعد الالكتروني في محطات الاقتراع، وارسال النتائج الالكترونية الى المركز الوطني، بالإضافة الى إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي".

جدير بالذكر أن التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات انطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت.

وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".

أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة".

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.