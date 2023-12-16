انت الان تتابع خبر "هالانيشي".. علماء روس ينتشلون مخلوقاً لم يسبق اكتشافه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعثر العلماء على المخلوق في بحر روس على وجه التحديد، وهذا على عُمق 570 مترا تحت سطح البحر.

ويشبه المخلوق المكتشف العنكبوت، وهو لونه أصفر وله 4 عيون، ومخالب كبيرة منتفخة كأنها قفازات ملاكم بحسب وصف عالم الأحياء أندرو ماهون.



أطلق العلماء على المخلوق المكتشف "هالانيشي"، ويبلغ طوله 1 سم، فيما يصل طول الأرجل إلى 3 سم بحسب ما نقلته مجلة "لايف ساينس".

ويتناول هذا المخلوق طعامه من خلال خرطوم يشبه القش، ويتنفس من أرجله.

يؤكد "ماهون" أنه في كل مرة يغوص العلماء في قاع المحيط، يكتشفون مخلوقات جديدة، موضحا أن تغيرات المناخ ربما تهدد هذه الكائنات.

شدد "ماهون" على أن دراسات العلماء تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في قاع البحر في القطب الجنوبي قبل فوات الأوان بحسب وصفه.

