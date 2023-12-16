مفوضية الانتخابات تعلن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحافي تابعته الخليج 365، إن "عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً".

وأضافت أن "نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص بلغت 67%".

وبدأ التصويت الخاص، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.