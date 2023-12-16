انت الان تتابع خبر ثور هائج يشل حركة القطارات في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لفترة من الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الثور.

ظهر الثور، الذي يتميز بلونه البني وقرونه الطويلة، واستقر على القضبان في محطة "نيوارك بن"، ما دفع رجال الشرطة إلى تعليق حركة القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لفترة تقارب الساعة.



وتمكنت قوات الشرطة من حصار الثور في منطقة على بعد حوالي 4.8 كيلومتر من المحطة، وفقًا لبيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه.

وأوضح أنه تم نقل الثور إلى إحدى محميات الحياة البرية المحلية.

وأكد أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم تتوافر تفاصيل حول كيفية هروب الثور وملكيته أو غيرها من التفاصيل.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه في نيوارك، إذ في عام 2006، استغرقت السلطات 10 ساعات للسيطرة على ثور هارب في المدينة. وقبل ذلك بعامين، هرب ثور آخر من عملية الذبح وتجول في شوارع نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.

