انت الان تتابع خبر تحذير أوروبي.. الهجرة غير الشرعية ستبتلع بلدان القارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبر سوناك خلال اجتماعه مع المحافظين الإيطاليين وممثلي اليمين في روما، أن مكافحة المهاجرين غير الشرعيين تتطلب تشديد القواعد الدولية فيما يتعلق باللاجئين.

ونقلت عنه صحيفة Standard: "إذا لم نتعامل مع هذه المشكلة، فإن الأعداد سوف تتزايد. سوف يبتلع المهاجرون بلداننا".



يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه قد تندلع هناك حرب أهلية في أوروبا.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية قبل أيام أن أحد طالبي اللجوء توفي على متن بارجة "بيبي ستوكهولم" المخصصة لإيواء المهاجرين، وتوصف بـ"السجن العائم".

وكتبت النائبة البريطانية عن حزب العمال كاثرين ويست على منصة "إكس": "إنه أمر حزين للغاية وبعد أيام فقط من قيام وزارة الداخلية بنقل الأشخاص من دائرتي الانتخابية إلى بيبي ستوكهولم مع إعطائهم دقائق قليلة لحزم أمتعتهم، إن قسوة هذه الحكومة واتخاذها طالبي اللجوء كبش فداء تتسبب في أضرار لا توصف وتلحق العار بالمملكة المتحدة".

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أفادت وكالة "آكي" نقلا عن مصادر أمنية إيطالية بحدوث "عملية رسو كبرى لمهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أن "زوارق الدورية التابعة لقوات خفر السواحل، أنقذت قارب صيد على متنه 573 شخصاً كانوا قد أبحروا من شواطئ ليبيا".