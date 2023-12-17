نائب يكشف: هناك مخاوف حقيقية من تلاعب بالانتخابات

وقال وتوت في تغريدة على منصة "اكس"، "لماذا تعطلت الاجهزة الانتخابية، ‏لماذا نقلت الصناديق بدون عد وفرز يدوي كما اشار القانون".

وأضاف "‏هناك مخاوف حقيقية من جريمة تلاعب بالانتخابات ومؤامرة على العملية الديمقراطية برمتها"، محذراً من "المساس بسير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

يشار الى أن التصويت الخاص بدأ، السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة من مساء السبت.