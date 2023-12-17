انت الان تتابع خبر حصيلة دموية تخص الصحفيين في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان، إن "عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 92 صحفيا وصحفية".

ونعى المكتب الإعلامي "الصحفيين الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء".وأضاف في البيان: "هؤلاء الأبطال اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة في محاولة من الاحتلال لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ71 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.