انت الان تتابع خبر احصائيات قد لا تعرفها.. السومرية تفصّل التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأت فرق المفوضية بعد الإغلاق بلحظات عمليات الفرز والتدقيق واحتساب الأصوات، بينما يرتقب أن تنطلق غداً الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر عملية "الاقتراع العام" لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لـ"15" محافظة عدا محافظات إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب عراقي، ويتوقع أن يجري إعلان أكثر من 90% من النتائج عقب 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع العام.

*نسبة المشاركة في التصويت الخاص

بعد اغلاق صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً"، لافتة الى ان "نسبة المشاركة الاجمالية بالاقتراع الخاص بلغت 67%، التي كانت 38% عند الساعة 12 مساء"، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".

وحول الجانب الأمني، أكدت المفوضية، أنه "تم تطبيق الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، مما أسهمت في سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي، وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية".

وأكدت المفوضية، "عدم تسجيل حوادث أمنية تعكر صفو الانتخابات"، مبينة، أن "موظفي محطات الاقتراع قاموا بإرسال نتائج الفرز والعد الإلكتروني إلى المكتب الوطني عن طريق الوسط الناقل، وبعدها يتم الفرز والعد اليدوي لجميع محطات الاقتراع".

*نسبة المشاركة في كل محافظة

وبحسب بيانات مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات العراق، فإن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 63 في العاصمة بغداد و78% في ديالى و74% في واسط و77.48% في الديوانية و72% في ذي قار و71.02 في البصرة.

أما في النجف فقد بلغت نسبة المشاركة 68%، مقابل 69% في محافظة كربلاء، في حين بلغت نسبة المشاركة 82% في المثنى، في حين بلغت النسبة 69.7 في بابل، وفي نينوى بلغت 75%، وفي صلاح الدين 76%، وفي ميسان 67%، وفي كركوك 70%، وفي السليمانية 91%، وبلغت نسبة الانبار 63.59، وبلغت في أربيل 86.6%.

وبحسب المفوضية، فان عدد القوات الأمنية الاجمالي يبلغ، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة، أما النازحين فان عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة.