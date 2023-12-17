انت الان تتابع خبر النزاهة تخاطب مكافحة غسيل الأموال بشأن زوجة العيداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-سياسية

أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية، مخاطبة موجهة لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، طالبت فيها بالمعلومات المتوفرة عن امتلاك هديل عبد السالم، زوجة محافظ البصرة اسعد العيداني، عقارات وحسابات مصرفية في الامارات وتركيا ولبنان.