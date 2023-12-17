انت الان تتابع خبر المفوضية: العد اليدوي للتصويت الخاص سيجري بعد انتهاء الاقتراع العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها السومرية، إن "العد والفرز اليدوي لمحطات التصويت الخاص سيكون مع العد الفرز اليدوي لمحطات التصويت العام، بعد انتهاء الاقتراع العام".وأضافت الغلاي، أن "عملية الفرز اليدوي ستكون بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والإعلام المحلي والدولي إضافة الى المراقبين المحليين والدوليين في مركز التدقيق".

وبعد 11 ساعة من التصويت الخاص، والذي بدء من الساعة السابعة صباحاً، أغلقت في الساعة السادسة من مساء أمس السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي شهدت إقبالاً جيداً من قبل منتسبي القوات الأمنية والنازحين.

وبدأت فرق المفوضية بعد الإغلاق بلحظات عمليات الفرز والتدقيق واحتساب الأصوات، بينما يرتقب أن تنطلق غداً الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر عملية "الاقتراع العام" لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لـ"15" محافظة عدا محافظات إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب عراقي، ويتوقع أن يجري إعلان أكثر من 90% من النتائج عقب 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع العام.