انت الان تتابع خبر مواطنون يقتحمون مكتب المفوضية في الرصافة احتجاجا على عدم تسلم بطاقة الناخب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وقال المواطنون المتجمعون امام المكتب، في حديث لـ السومرية، إن "اقتحام المكتب جاء بسبب الإجراءات المقصودة في عرقلة حصول الناخبين على البطاقات أو تصحيح البعض منها، بسبب وجود موظف واحد داخل المكتب يستقبل المراجعين القادمين من مناطق الرصافة".



وأضافوا، أن "هذا الأمر تسبب بحصول زخم كبير على المكتب"، داعين الجهات المعنية الى ضرورة التحقيق في الحادثة والتبين منها إن كانت مقصودة لتضييع أصوات الناخبين".



أدناه مقطع الفيديو: