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السوداني يتوجه إلى الكويت لتقديم التعازي برحيل أميرها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد حكومي وبرلماني، لتقديم التعزية في وفاة المغفور له أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح".

ويوم أمس، أعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، لينادي مجلس الوزراء الكويتي بولي عهده، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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