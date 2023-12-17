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رادار برشلونة يتجه نحو موهبة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - ويعد بيرجفال أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، كما أنه مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقال أندرسون، في تصريحات أبزرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أستطيع أن أؤكد أننا كنا على اتصال مع برشلونة.. صحيح أننا تحدثنا الأسبوع الماضي، لكن هذا الأسبوع لم نتحدث".


وشارك بيرجفال مع فريقه هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وانضم لمنتخب السويد تحت 21 عاما.

ويمتد عقد لوكاس بيرجفال صاحب ال17 عاما مع ديورجاردن، حتى صيف 2025.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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