انت الان تتابع خبر هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "الإخبارية السورية"، إن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، ووسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها".

كما أكدت "شام إف إم" "تجدد دوي الانفجارات في محيط العاصمة وريفها"، مبينة أن "المعلومات الأولية تشير لعدوان إسرائيلي يستهدف نقاطا في دمشق وريفها".



من جانبه، أفاد مصدر عسكري سوري بأنه "حوالي الساعة 05: 22 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق".