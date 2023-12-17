انت الان تتابع خبر "حرب غزة".. حديث جديد عن وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة عن مصادر مصرية قولها، إن "إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض التفاصيل".

وقالت حماس في وقت سابق إنها "لن تتفاوض على تبادل الرهائن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع"، رافضة فكرة تبادل الأسرى في إطار هدن إنسانية كما حدث في المرة السابقة خلال إطلاق سراح النساء والأطفال الأقل من 19 عاما.



وتجاوزت الحرب في غزة يومها الــ 70، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات القطاع، جوا وبحرا وبرا، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق، في ظل الحصار المفروض على إدخال الغذاء والدواء.