انت الان تتابع خبر مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في العراق وتنتظر اكثر من 15 مليون ناخب عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-محليات

افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أبواب اكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة، للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتنتظر المراكز الانتخابية اكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.

وتترقب الاوساط السياسية والشعبية مجريات انتخابات التصويت العام بعد المجريات الاستثنائية والمقلقة التي شهدها يوم التصويت الخاص، من قبيل ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت العام، وكذلك حدوث خلل فني لاكثر من نصف اجهزة الاقتراع وعدم ارسالها النتائج الكترونيا مما اضطر المفوضية لاعتماد العد والفرز اليدوي.