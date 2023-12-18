انت الان تتابع خبر السومرية توثق انتخابات مجالس المحافظات في صلاح الدين (شاهد) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، أبواب أكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة، للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات.

يشار الى ان التصويت العام بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

وتنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 16 مليون ناخب ضمن التصويت العام.