انت الان تتابع خبر شطب مرشحة عن السيادة بتهمة شراء أصوات الناخبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قرار مجلس المفوضين الذي اطلعت عليه "الخليج 365"، فأن المجلس قرر استبعاد المرشحة مارلين طالب الرملي عن حزب السيادة، وإلغاء المصادقة عليها في قوائم المرشحين، وذلك على خلفية القاء القبض على شخص يقوم بشراء أصوات الناخبين.



وكلف مجلس المفوضين الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشحة مارلين الرملي، والمتهمين مروان مصطفى موسى، وانمار احمد موسى، وعبدالقادر احمد عسكر، واياد ثلج خلف المنتسبين في وزارة الداخلية قيادة شرطة صلاح الدين قوة حفظ القانون.