انت الان تتابع خبر أوراق الاقتراع أكثر من الناخبين الفعليين.. أين تذهب ملايين الأوراق الفائضة؟-عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردا على طبع المفوضية اكثر من 17 مليون ورقة اقتراع وسط وجود اكثر من 16 مليون ناخب فقط، قال رئيس الفريق الإعلامي عماد جميل، في حديث خاص للسومرية نيوز، إن المفوضية تتخذ هذه الإجراءات في كل انتخابات حيث تتم طباعة أوراق احتياط اسوة بباقي الأجهزة والمستلزمات التي يتم توفير قطع احتياط منها لمواجهة أي طارئ".وحول الأوراق الفائضة نتيجة عدم قدوم المواطنين للادلاء بأصواتهم، أوضح جميل أن "الأوراق ترزم بالكامل وفق محضر وتذهب الى المخازن، حيث تتم مطابقة عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق مع عدد الناخبين الفعليين الذين تم تسجيلهم في المحطة حيث يقوم الجهاز بطبع ورقة عن عدد الناخبين ومطابقته بعدد أوراق التصويت داخل الصناديق".

وفيما يخص الخلل الفني الذي واجهته بعض الأجهزة في التصويت الخاص وعدم ارسالها للنتائج الكترونيا، أكد جميل أن خللا في الخوارزميات أدى لذلك الامر، مشيرا الى ان الخلل تم تجاوزه وبكل تأكيد بنسبة كبيرة انه لن يتكرر في التصويت العام.

وشارك في التصويت الخاص اكثر من 700 الف ناخب من اصل اكثر من مليون ناخب يحق لهم المشاركة، فيما يحق لاكثر من 16 مليون ناخب المشاركة في التصويت العام، لكن من غير المعروف حتى الان عدد الذين سيشاركون فعليا في التصويت.