انت الان تتابع خبر بالأرقام.. السومرية تفصّل التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات 2023 والان مع التفاصيل

فتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.وبحسب مفوضية الانتخابات، فان التصويت العام ينتهي عند الساعة السادسة مساءً من اليوم الاثنين، أي بعد مرور 8 ساعات من الان.

وبشأن الخطة المرورية، يقول مدير الإعلام والعلاقات في المديرية العميد زياد القيسي للسومرية نيوز، انه "لا توجد قطوعات في الخطة المرورية والعملية ستسري بحركة سير ومرور منظمة وسهلة جداً، فقط يوجد حظر سير مركبات الحمل الكبيرة من 5 طن فما فوق في مراكز المدن وكذلك منع حركة الدراجات النارية بكل أنواعها بما فيها (والتك تك) و(الستوتة) بدءاً من الساعة الواحدة من صباح الاثنين 18 كانون الأول وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 19 كانون الاول".

*الاعداد الكلية في التصويت العام

وبحسب المفوضية، فان "عدد الناخبين للتصويت العام والذي يشمل المواطنين العراقيين البالغين (فوق 18 عاماً) هو 15108135 ناخباً، موزعين على 7166 مركز اقتراع و35553 محطة.

يشار الى ان التصويت الخاص، والذي بدء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، وانتهى عند السادسة مساء من نفس اليوم، شارك فيه أكثر من 700 ألف ناخب.

بعد اغلاق صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً"، لافتة الى ان "نسبة المشاركة الاجمالية بالاقتراع الخاص بلغت 67%، التي كانت 38% عند الساعة 12 مساء"، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".