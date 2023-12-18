انت الان تتابع خبر واسط.. 300 مركز يستقبل الناخبين وقائمة "واسط أجمل" تتقدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن مراكز الاقتراع في محافظة واسط شهدت اقبالا متزايدا خلال الساعات الأخيرة، مبينا ان المشاركين في الاقتراع العام اكدوا ان اغلب الأصوات ذهبت صوب قائمة "واسط أجمل" لاختيار محافظ واسط محمد جميل المياحي.الى ذلك، أكد مسؤول إعلام مكتب انتخابات محافظة واسط عادل محمد جاني في حديث لـ السومرية، أن "المفوضية جهزت جميع مراكز الاقتراع بمواد اللوجستية الحساسة وغير الحساسة للأجهزة الانتخابية في محافظة واسط"، مبينا انه "تم افتتح اكثر من 300 مركز اقتراع داخل المحافظة ومركز إعلامي واحد، إضافة الى وجود أكثر من 1600 محطة انتخابية".

وأضاف جاني، أنه "يحق لأكثر من 660 ألف ناخب للإدلاء بصوتهم في محافظة واسط"، موضحا ان "هناك 18 منظمة وفرق مراقبة محلية تم اعتمادها على مستوى المحافظة".

وأشار جاني الى أن "عدد المراقبين في الـ 18 منظمة يبلغ أكثر من 8600 مراقب"، مشيرا الى ان "عدد وكلاء الأحزاب بلغ 13400 وكيل كيان سياسي، أما الإعلامي فتم اعتماد 40 إعلاميا في عموم المحافظة".

