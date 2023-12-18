انت الان تتابع خبر بعيون المراقبين.. مشاهدات متنوعة من مراكز الانتخاب العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي ذي قار، سجل مركز مدرسة بدر الرميض، نسبة مشاركة في كل محطة بين 65 إلى 70 ناخبا من اصل 450 ناخبا يحق له التصويت مايعني نسبة مشاركة تبلغ 15%، بحسب التقارير والمشاهدات الأولية لمراقبي شبكة شمس لمراقبة الانتخابات.وفي الديوانية، سجلت مدرسة الشريف الرضي، نسبة مشاركة في كل محطة مابين 18 الى 20 من اصل 450 ناخبا لكل محطة، مايعني نسبة مشاركة لاتتجاوز الـ5% خلال الساعات الأولى.

وبلغت نسبة المشاركة في مركز اعدادية كربلاء 20%، وتراوحت بين 15 إلى 19% في بعض المراكز الأخرى، بحسب احصائيات مركز الشمس لمراقبة الانتخابات.

اما ابرز الملاحظات المسجلة، فشهد مركز مدرسة ابن الفارض في قضاء الناصرية مشكلة بصندوق الاقتراع وصعوبة في سحب ورقة الناخب، فضلا عن تعرض بعض الناخبين لصعقات كهربائية خفيفة بجهاز البصمة لأكثر من حالة.

وفي مركز اور، مدرسة فتح، تم رصد مشاكل عدم ضهور بصمة الناخبين، وتسبب الناخبون بضجة كبيرة في المركز وقاموا بمغادرة المركز.

وسجل مراقبو شبكة الشمس كذلك، محاولة وصول احدى القنوات الفضائية في الموصل بالاقتراب من كابينة الناخب بعدسة الكاميرا قبل ان يتم طرد الكادر من قبل مدير المركز الانتخابي.

ورصد المراقبون أيضا وجود دعايات انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع.