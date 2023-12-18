انت الان تتابع خبر شبكة مراسلي السومرية: الإقبال على الاقتراع جيد في الكرخ وضعيف بالرصافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلو فضائية السومرية، إن مراكز الاقتراع في جانب الكرخ من بغداد شهدت اقبالا جيدا منذ ساعات الصباح الأولى لاختيار ممثلين لهم في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات.

وأضاف المراسلون، أن مراكز الاقتراع في جانب الرصافة لم تشهد ذات الزخم لمثيلاتها في الكرخ، حيث اقتصرت المشاركة على عدد محدود من المواطنين، وهو ما يؤشر ضعفا في الاقبال على مراكز الانتخاب.



وترتفع الدعوات من الجهات الحكومية والسياسية الى المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات.