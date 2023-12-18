مصدر يكشف ملابسات منع وزير الداخلية من الادلاء بصوته

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "وزير الداخلية ذهب الى فندق الرشيد للادلاء بصوته، لكن بطاقته البايومترية تحمل الرمز 50 وهي مخصصة للتصويت الخاص، حيث ان الوزير عبد الأمير الشمري يحمل رتبة عسكرية وبطاقته البايومترية مصنفة ضمن التصويت الخاص".

وبين أن "أجهزة التصويت الالكترونية مبرمجة ان لاتستقبل بطاقة تصويت خاص في يوم التصويت العام، وعملية المنع لم تتم من قبل الموظفين وانما الجهاز لم يتقبل استقبال البطاقة البايومترية للشمري كونه تحمل رمز التصويت الخاص".

ولم يتبين بعد ما اذا كان الشمري يعلم باختلاف الاجراء بين التصويت الخاص والعام، وسبب عدم ذهابه بالتصويت الخاص اذا كان يعلم انه يحمل بطاقة بايومترية مخصصة للتصويت الخاص فقط.