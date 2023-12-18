تابع مجريات انتخابات مجالس المحافظات عبر بث السومرية المباشر

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بغداد - ياسين صفوان - السومرية في تغطية خاصة ومفتوحة لانتخابات مجالس المحافظات

تواكب "الخليج 365" عبر شبكة مراسليها في عموم العراق، مجريات واجواء التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات والتي تقام لأول مرة منذ 10 أعوام.

وكانت قد أجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين.