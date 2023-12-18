انت الان تتابع خبر تقارير منتصف النهار.. السومرية تنشر نسبة المشاركة في عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365، على نسب المشاركة من قبل مصادر مسؤولة بمكاتب المفوضية في عدة محافظات.

في محافظة البصرة، بلغت نسبة المشاركة حتى الان 19%، وفي الديوانية بلغت 17,3%، اما في ديالى بلغت 12%، وبابل 17.22%، وفي ذي قار بلغت 18%، وفي كربلاء بلغت نسبة المشاركة 14.7%، وفي ميسان بلغت نسبة التصويت لغاية ساعة 12 ظهرا 11% فقط، وفي المثنى 20%، اما واسط بلغت 13 ‎%‎، اما في الانبار بلغت نسبة المشاركة 27%، بينما محافظة النجف 13%، ونينوى 25%، أما محافظة صلاح الدين 25% وكركوك 21%".