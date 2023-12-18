انت الان تتابع خبر عام 2009 الأعلى.. ماذا تعرف عن نسب الانتخابات المحلية الثلاث الماضية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين.

*نسبة المشاركة خلال الانتخابات المحلية الثلاث الماضية

يبلغ عدد الناخبين المسموح لهم الانتخاب في 2023 أكثر من 16 مليون ناخب، من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة الا انهم لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية، ومن غير المعروف كم ستبلغ المشاركة من بين الـ16 مليون ناخب يحق له التصويت، الا ان التقديرات السياسية تشير الى ان نسبة المشاركة ستبلغ 40%.

بالمقابل بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 بلغت أكثر من 46%، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس محافظات 2009 بلغت 51%.

اما انتخابات 2005 لا تتوفر ارقام واضحة عنها خصوصا وأنها جرت بأجواء متوترة وقاطعها العديد من الشرائح والتيارات والفئات الشعبية والدينية.

*انتخابات 2023.. أكبر عدد ناخبين بين جميع الانتخابات المحلية

ومن المقرر ان يتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا خلال انتخابات 2023، ومقارنة مع الانتخابات المحلية لعام 2013، فأن عدد الناخبين الذين كان مسموح لهم المشاركة في الانتخاب، بلغوا 13.8 مليون ناخب فقط، اما في 2009 كان عدد المسموح لهم بالانتخاب هو 14 مليون ناخب، فيما لا تتوفر ارقام واضحة عن انتخابات 2005 بسبب كونها كانت في أجواء استثنائية وتمت مقاطعتها من قبل الكثير من الفئات الشعبية والدينية والمحافظات.

*عدد مرشحي انتخابات 2023 الأقل بتاريخ الانتخابات المحلية

ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات 2023 نحو 6 الاف مرشح، ويعد هذا الرقم هو الأقل من بين المرشحين في الانتخابات السابقة، حيث بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في 2013 بلغ أكثر من 8 الاف مرشح، اما في 2009 بلغ عدد المرشحين أكثر من 14 ألف مرشح.

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية.