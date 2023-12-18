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بعد غياب طويل.. نجم دي بروين يلمع من جديد بتدريبات السيتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476847-638385143114631105.jpg

2023-12-18 | 17:37

بعد غياب طويل.. نجم دي بروين يلمع من جديد بتدريبات السيتي

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عاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تدريبات الفريق بعد غيابه لفترة طويلة.
ويستعد نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا لمواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني بطل آسيا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليا في .

وشهد المران الأخير لمانشستر سيتي استعدادا لمواجهة أوراوا مشاركة كيفن دي بروين، بعد تعافيه من الإصابة.


ويغيب دي بروين عن الملاعب منذ شهر أغسطس/ آب الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي بافتتاحية هذا الموسم.

ورغم تواجد صاحب الـ32 عاما في قائمة مانشستر سيتي المكونة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس العالم للأندية. لكن لا تزال تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته بالبطولة.

وينتهي دي بروين مع السيتي في صيف 2025، ما قد يدفع النادي لبيع عقده في الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا بعدها بعام.

يذكر أن دي بروين شارك في 240 مباراة مع السيتي منذ الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي عام 2015، وسجل خلالها 96 هدفًا وقدم 153 تمريرة حاسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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