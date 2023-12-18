بعد غياب طويل.. نجم دي بروين يلمع من جديد بتدريبات السيتي

ويستعد نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا لمواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني بطل آسيا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليا في السعودية

وشهد المران الأخير لمانشستر سيتي استعدادا لمواجهة أوراوا مشاركة كيفن دي بروين، بعد تعافيه من الإصابة.



ويغيب دي بروين عن الملاعب منذ شهر أغسطس/ آب الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي بافتتاحية الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ورغم تواجد صاحب الـ32 عاما في قائمة مانشستر سيتي المكونة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس العالم للأندية. لكن لا تزال تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته بالبطولة.

وينتهي دي بروين مع السيتي في صيف 2025، ما قد يدفع النادي لبيع عقده في الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا بعدها بعام.

يذكر أن دي بروين شارك في 240 مباراة مع السيتي منذ الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي عام 2015، وسجل خلالها 96 هدفًا وقدم 153 تمريرة حاسمة.

