انت الان تتابع خبر السيد السيستاني يعزي بوفاة امير الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "كونا" الكويتية انه "تلقى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية من سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم (إنا لله وإنا إليه راجعون) صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقينا بالأسى والأسف نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله بعد عمر حافل بالمواقف الحكيمة والمميزة في خدمة قضايا شعبه وأمته".وأضاف: "إذ نعزيكم والشعب الكويتي الكريم في هذا المصاب الفادح نسأل الله العلي القدير للفقيد الكبير الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ولدولة الكويت العزيزة مزيد التقدم والازدهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأشارت الوكالة الى ان "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية شكر جوابية لسماحته ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة متمنياً لسماحته موفور الصحة ودوام العافية".

