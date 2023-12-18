انت الان تتابع خبر مخاوف من عودة الصراع السياسي في كركوك بعد نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما تنطلق انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد، فان الانظار تتجه نحو كركوك المحافظة المثيرة للجدل والتي تتنازع عليها مكونات مختلفة...

ومع احتدام التنافس الانتخابي تتصاعد حدّة المخاوف من نتائجها على كركوك لاسيما مع استمرار الخلافات بين مكوناتها الرئيسة المتمثلة بالكرد والعرب والتركمان.



وفي خضمّ هذا القلق على مستقبل المحافظة، كيف وصف المسؤولون هذه الانتخابات ؟

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