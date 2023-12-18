انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف حقيقة اتفاق "وشيك" لوقف القتال في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي للصحفيين ردا على الأسئلة حول إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين: "سأحيلكم إلى زملائنا في وكالة المخابرات المركزية للتحدث عن سفر المدير، نحن نواصل العمل بجد لمحاولة التوصل إلى اتفاق آخر، والذي سيكون بالطبع مصحوبا بهدنة إنسانية أخرى ونأمل أن يكون هناك بعض المساعدات الإنسانية الإضافية".وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة تعمل على تحقيق صفقة تبادل أسرى بشكل يومي"، مشيرا إلى وجود رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز حاليا في وارسو لعقد اجتماعات مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين.

وأضاف: "لكن لا أستطيع أن أقول إننا وصلنا إلى مرحلة حيث تكون هناك صفقة أخرى وشيكة، نحن نعمل حرفيا كل يوم على هذا الأمر على الأرض وهنا في واشنطن".

وكشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.