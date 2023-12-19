الكلداني يقدم تعازيه الى أمير الكويت بوفاة شقيقه

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بغداد - ياسين صفوان - قدم الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، تعازيه الى أمير الكويت بوفاة شقيقه الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الاعلامي للحركة في بيان، إن الكلداني "زار دولة الكويت وقدم واجب العزاء الى اميرها الشيخ مشعل الاحمد الجابر ال صباح بوفاة سلفهِ الشيخ نواف الاحمد الجابر ال صباح (رحمه الله)".

وقدم الكلداني بحسب البيان "تعازيه الى دولة الكويت حكومةً وشعباً واسرة ال صباح طالبا من الله ان يتغمد الفقيد واسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته".