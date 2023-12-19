انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن التزامها بإعلان النتائج خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، التزامها بإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة.



وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحافي قبل قليل تابعته الخليج 365، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت بأداء المهمة الوطنية بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية".

وأضافت أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة"، مؤكدة التزامها بـ"إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع تطبيقا للقانون الانتخابي".

وبدأ صباح الاثنين، في بغداد والمحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.