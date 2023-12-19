انت الان تتابع خبر خلال 2023.. العراق في المرتبة 59 عالميا بمؤشر الدول الأكثر عرضة للمخاطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقيس المؤشر نقص القدرات التكيفية وقدرة المواجهة ومدى الضعف ومدى القابلية واحتمالية التعرض للمخاطر، ويحلل التقرير العلاقة بين مخاطر الكوارث وأبعاد التنوع مثل العمر والجنس والصحة والخلفية الاجتماعية، ويحدد التقرير مسارات لإدارة الكوارث بشكل أكثر شمولاً.



ويتضمن التقرير نموذجا إحصائيا يقدم تقييماً للمخاطر الكامنة لوقوع 193 دولة ضحية لكارثة إنسانية ناجمة عن الأحداث الطبيعية المتطرفة والآثار السلبية لتغير المناخ، وهو يعتمد على أكثر من 100 مؤشر عالي الجودة يتعلق بالتعرض للأحداث الطبيعية المتطرفة، وفي الإجمال، تكشف نتائج هذا العام أن الفلبين وإندونيسيا والهند هي البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر على مستوى العالم.