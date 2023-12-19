انت الان تتابع خبر أمطار وضباب تخيّم على الأجواء.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ،وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

