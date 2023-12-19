انت الان تتابع خبر لتعزيز التعاون الأمني.. وزير الخارجية يصل أنقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل اليوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19، العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضافت الوزارة، أن "الوزير سيعقد اجتماعا مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وآفاق التعاون بين البلدين خاصة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي من أجل مواجهة التحديات المشتركة بالشكل الذي يؤمن المصالح المشتركة للبلدين الجارين، لاسيما أن العراق بصدد الدخول في حوارات بناءة من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا في العلاقات بين البلدين".

