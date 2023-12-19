انت الان تتابع خبر الوسط الفني بمصر في 2023.. الطلاق أبرز الحالات بين المشاهير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحدث انفصال وقع بين الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعد نحو 6 سنوات من زواجهما، كما أنه الانفصال الذي يقع للمرة الثانية بين الثنائي.

وأكدت المطربة المصرية أن "الأمر وقع في هدوء شديد، وذلك على عكس ما حدث قبل عامين، حينما انفصلا وسط أزمة شديدة، كما شددت على أنها في حالة نفسية رائعة".



كما شهد هذا العام طلاقا غير متوقع بين يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وذلك بعد 14 عاما من الزواج وإنجاب طفلين، دون أن تكون هناك أزمة متبادلة معلن عنها بين الثنائي، حيث اكتفيا بإصدار بيان مشترك، للإعلان عن وقوع الطلاق بينهما، مع التأكيد على أنه لا توجد خلافات بينهما، ولم يجدا من بعضهما البعض سوى الخير.

ومن بين الزيجات الطويلة التي انتهت هذا العام، انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بعد نحو 11 عاما من زواجهما، وإنجاب 3 أبناء.

تلك الزيجة التي شهدت أزمات عديدة في السنوات الأخيرة، ونفى تامر حسني أكثر من مرة وقوع الانفصال، قبل أن يعلنا عنه في النهاية، واستمرت علاقتهما كأصدقاء بعد وقوع الطلاق، حيث يحرص المطرب المصري على زيارة أبنائه بشكل مستمر.

وبعد 4 سنوات من زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد، انتهى الأمر بالطلاق، تأكيدا لما يتم تداوله بشأن الثنائي منذ أشهر، حيث أعلنت هنا الزاهد عن الأمر، وبعدها ظهر أحمد فهمي في مقابلة أكد فيها أن أسباب الانفصال ترجع إليه هو، وحمل نفسه مسؤولية ما حدث، من دون أن يتحدث عن تفاصيل حول الأمر.

كما شهد هذا العام انفصال شريف منير عن زوجته لورا عماد، بعد أزمات متتالية بينهما، ودخول الأبناء في هذه الأزمات، لكن شريف منير لم يتحدث مطلقا عن الأمر، واكتفى بمنشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أعلن من خلاله عن الانفصال.

وفي اب الماضي، فوجئ الوسط الفني بانفصال المطرب أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني، وذلك بعد أن أعلنت الزوجة عن الأمر، ووجهت اتهامات قاسية لزوجها المطرب المصري، واتهمته بالتخلي عن طفلتهما التي ولدت حديثا من أجل إحياء الحفلات.

ورغم خروج بعض الأقاويل، عن وجود نية مشتركة لعودة الزوجين مرة أخرى، فإن الأمر لم يتم تأكيده أو نفيه، ولم يعلن عنه من قبل أي منهما.

وقبلها بأشهر، انفصل المطرب تامر عاشور عن زوجته الأولى، لكنه فاجأ الجميع بزواجه من الإعلامية المصرية نانسي نور، وذلك قبل أشهر قليلة من نهاية العام الجاري.

كما شهد هذا العام طلاقا سريعا بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته، حيث لم يستمر الزواج سوى لأسابيع، قبل أن تحدث الأزمات والاتهامات المتبادلة بين الثنائي.