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السومرية تنشر النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية، "أوفينا بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وبينت، أن "عدد التحالف السياسية والمرشحين الافراد بلغ 134، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898، أما عدد المصوتين الكلي بلغ أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة".


أدناه النتائج:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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