انت الان تتابع خبر أول تعليق حكومي على إعلان نتائج الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، في تغريدة عبر منصة "أكس"، "أهنئ القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات، وعلى وجه الخصوص من فاز ونال ثقة الناخب منهم".

وأضاف، "هذه الأمانة والمسؤولية التي أتمنى أن تتحول سريعاً إلى واقع خدمي ملموس، وحكومات محلية تتفاعل مع خططنا في التنمية والإعمار وتقديم الخدمات، وتمارس دورها القانوني والدستوري، وستجد منّا كل العون والإسناد، بما يلبي طموحات كل العراقيين".

