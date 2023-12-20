انت الان تتابع خبر البنك المركزي: العجز غير النفطي يزيد عن 80% ويهدد وضع الدولة المالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر وزارة المالية ضمن مركز التدريب المالي والمحاسبي حضرته السومرية، إن "الثورة الرابعة لمؤتمر دافوس تعتمد على الفرد والجماعة، ولكي نكون قريبين على الواقع بما نحن عليه، بلا شك نحن بعيدين عن الثورة الرابعة ونحن على اعتاب الثورة الثالثة" .



وأضاف العلاق، "مازلنا نلتمس الطريق في الثروة الرقمية وفي كافة المجالات، ومازلنا في إطار الرقمنة البسيطة ورسم الخطوات والاجراءات ضروري جدا" .

وتابع العلاق، أن "تطهير مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من خلال زيادة الترابط الالكتروني للتقليل من الارباك المؤسساتي" .

ولفت العلاق الى أن "توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا"، مبينا ان "الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا كان اجراءً يتناقض مع امكانية وتطوير الجانب التكنولوجي، وهو إجراء غير صحيح".

وشدد محافظ البنك المركز، على أن "رقم العجز غير النفطي يزيد عن 80% وهو يهدد الوضع المالي للدولة"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تستطيع اعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة" .

وأشار العلاق الى انه "في إطار تحفيز الدفع الالكتروني، البنك المركزي العراقي الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة"، لافتا الى انه "رغم توفر كل السبل في آلية الدفع الالكتروني، الا اننا نواجه شروطا بيئية تكاملية من ضمنها زيادة الطلب على الدولار".