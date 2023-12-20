انت الان تتابع خبر 5.6% من نتائج الانتخابات المحلية غير معلنة.. هل سيتغير المشهد الأولي كثيراً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمفوضية، أعلنت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي جرت يومي السبت الاثنين 16 – 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان.

وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد حضره مراسل السومرية، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.



وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

الناطقة باسم المفوضية جمانة غلاي تبين في حديث خاص لـ"الخليج 365"، ان النتائج الأولية كانت باستثناء صناديق الاقتراع والمحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا في التصويت الخاص".

وعن الموعد النهائي لإعلان نتائج الانتخابات الكلية، فقد يكشف رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل للسومرية نيوز، انه يوم غد الخميس سيتم فرز النسبة المتبقية من نتائج الانتخابات المحلية والتي تشكل 5.6%، متوقعاً استمرارها لـ3 أيام وذلك، بسبب عدد المحطات البالغة عددها 2038 محطة موزعة على 16 مركز تدقيق في المحافظات"، معتذراً عن إعطاء الموعد النهائي لإعلان النتائج الكلية.

*نبني سيتصدر المشهد في بغداد بعد فرز 5.6% من النتائج

في المقابل يؤكد عضو تحالف نبني حامد الكعبي، ان تحالف نبني سيتصدر المشهد في العاصمة بغداد بعد فرز 5.6% من النتائج. ويقول الكعبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تحالف نبني ينتظر ما تبقى من النتائج من اجل التفوق على تحالف تقدم في بغداد"، موضحا ان "التحالف يشكل العمود الفقري لحكومة السوداني وما قدمته من نجاح في الخدمات ما انعكس على نتائجنا في الانتخابات المحلية".

*محافظة بغداد ستكون لنبني أو دولة القانون ورئاسة المجلس لتقدم

ويضيف: "كنا نتوقع مستوى أقل من النتائج التي حصدناها بالمحافظات"، مبينا: "احتكار المدنية لبعض الأحزاب مبدأ خاطئ"، مشيرا الى ان "توزيع مقاعد مجالس المحافظات سيكون بالتوافق"، موضحاً ان "محافظة بغداد ستكون لنبني أو دولة القانون ورئاسة المجلس لتقدم".

وبحسب النتائج الأولية، حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

*وجاءت النتائج الاولية كالاتي: