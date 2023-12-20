انت الان تتابع خبر السوداني يوجه دعوة للمفوضية بشأن الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السوداني، أثناء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الأربعاء، "نحمد الله على إنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات المتعطلة منذ 10 سنوات"، مؤكداً أن "الانتخابات جرت بنحو انسيابي على عكس التوقعات"، مضيفاً: "بذلنا جهودا كبيرة لإنجاز هذا الاستحقاق ماليا وإداريا".وتابع: "المشاركة بالانتخابات تمثل لنا بارقة أمل بالاندفاع لخدمة المواطن العراقي"، مستدركاً في حديثه: "نحتاج إلى أن يكون المواطنون عونا وسندا لنا وهنالك تفاؤل وثقة سوف تتزايد في ضوء أدائنا وصدقنا مع المواطنين".

وقدم السوداني، الشكر "للقوى السياسية والأجهزة الأمنية بكل صنوفها، معتبراً أن أجهزتنا الأمنية نجحت نجاحا باهرا في تأمين العملية الانتخابية، كما أثبتت مفوضية الانتخابات اداء مهنيا رغم المعوقات الفنية وهي مدعوة للانتهاء من فرز النتائج".

